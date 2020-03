Pronto Detto Fatto, la figlia di Bianca Guaccero in lacrime durante la diretta

ROMA – Nella seconda puntata di Pronto Detto Fatto la figlia di Bianca Guaccero è scoppiata in lacrime e la conduttrice ha dovuto bloccare per alcuni minuti la videochiamata con Carla Gozzi per consolarla.

“Scusate, si è spaventata”, le parole della Guaccero mentre consolava la figlia. Ha poi spiegato il motivo di quel pianto: “Piange perché ha toccato una ragnatela. Lei ha molta paura dei ragni e si è spaventata. I ragni non fanno niente, ti difendo io”. Parole che sono riuscite a calmare la bambina, che ha voluto passare però tutto il tempo della seconda diretta con lei.

Nella scorsa puntata c’è stato un altro imprevisto. È stato lanciato da Jonathan uno scoop proprio su Bianca. Mentre si parlava di quello che stanno combinando negli ultimi giorni di quarantena, un personaggio molto famoso ha fatto la sua comparsa scrivendo direttamente alla nota conduttrice Rai.

Si tratta di Adil Rami, calciatore francese ed ex di Pamela Anderson, che ha scritto direttamente su Instagram a Bianca Guaccero facendo grandi apprezzamenti. Un gesto, il suo, che è stato subito sottolineato da Jonathan, che ha immediatamente fiutato il gossip. (fonte DETTO FATTO)