Prossima edizione Lol: nuovo cast, possibili nuovi concorrenti, Lol 2 ci sarà nonostante gli sketch uguali a Lol tedesco

Prossima edizione Lol ci sarà? E con quali concorrenti? Non si è ancora spenta l’eco per l’edizione appena conclusa, che già ci si chiede se Lol avrà una seconda stagione. E tanti telespettori si chiedono come sarà composto il nuovo cast, chi saranno i possibili nuovi concorrenti di Lol 2.

Una cosa è certa: dato l’enorme successo di pubblico su Amazon Prime, è difficile che si rinunci a un sequel. D’altronde all’estero il format ha raggiunto un successo così esteso che in Giappone sono arrivati alla nona stagione. E nemmeno le accuse di plagio degli ultimi giorni possono fermare la voglia di Lol.

Prossima edizione Lol: nuovo cast, chi sono i possibili nuovi concorrenti di Lol 2?

Come detto, su internet sta impazzando il toto concorrenti per Lol 2. Tra desideri e pesudo rumors, ecco i nomi che sono venuti fuori negli ultimi giorni. Premessa: questa è una carrellata di fantasia, composta di nomi che sono apparsi un po’ a casaccio qua e là.

Claudio Bisio, Virginia Raffaele, Paola Cortellesi, Teresa Mannino, Fabio De Luigi, i Panpers, Yotobi, Wilwoosh, Valerio Lundini. E poi ancora Luciana Littizzetto, Aldo Giovanni e Giacomo, Geppi Cucciari, Maccio Capatonda, fino al sogno Checco Zalone.

Lol nuove puntate: quali nuovi concorrenti potrebbero funzionare

Ricordiamo la premessa, e cioè che questo è poco più di un gioco di fantasia. Detto questo, nelle nuove puntate di Lol dovrebbe essere risparmiata la proporzione tra vecchie e nuove generazioni di comici. Chi è cresciuto tra cinema, teatro e tv e chi si è formato nel mondo di YouTube e dei social network.

La quota giovani e social sarebbe ben rappresentata dai Panpers, Yotobi, Willwoosh. Tutta gente che ha fatto fortuna sulle piattaforme digitali (e in alcuni casi grazie a esse è approdata in tv). Tra i giovani anche Valerio Lundini, che recentemente è apparso anche a Sanremo con Fulminacci.

La vecchia scuola potrebbe essere ben rappresentata da Bisio, Littizzetto, Cortellesi, De Luigi. Tutta gente che ha alle spalle anni e anni di gavetta e di personaggi, che potrebbero tornare utili in 6 ore di trasmissione. Occhio, a questo proposito, a imitatori di professione come Virginia Raffaele. Avere la possibilità di proporre tanti personaggi diversi potrebbe essere un vantaggio. Difficile ipotizzare un trio come Aldo Giovanni e Giacomo (i concorrenti dovrebbero partecipare individualmente, anche se sarebbe decisamente interessante vederli l’uno contro l’altro).

Ma, se proprio dovessimo sbilanciarci, i più difficili da battere potrebbero essere Maccio Capatonda e Checco Zalone. Il primo genio assoluto del surreale e capace di farti ridere restando dannatamente serio. Il secondo che ispira spesso quella risata di pancia, proprio per questo difficile da trattenere. Ma, si sa, i pronostici sono fatti per essere sovvertiti. Quanti di noi avrebbero immaginato Elio o Caterina Guzzanti vincitore della prima edizione?

Gli sketch di Lol sono uguali all’edizione tedesca

Eppure negli ultimi giorni la questione a tenere banco è quella degli sketch uguali alla edizione tedesca di Lol. Lo stesso Lillo ha dovuto spiegare che la gag del mago era ispirata dichiaratamente a quella del suo collega tedesco. Mentre Posaman, ci ha tenuto a sottolineare, è tutto suo. Ma qua siamo nel campo metafisico: i gesti, le situazioni che fanno ridere possono essere molto simili tra loro. Chi può stabilire l’esatto copyright di una battuta?