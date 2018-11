ROMA – Andrea Lo Cicero lascia la “Prova del Cuoco”? Già declassato da co-conduttore a inviato in esterna, ora Lo Cicero rischia di venir escluso definitivamente dal programma di Rai Uno condotto da Elisa Isoardi. D’altronde l’ultimo post su Instagram del rugbista non lascia molto spazio a interpretazioni: una foto con uno sfondo grigio e la scritta The End.

Malgrado i cambiamenti però la “Prova del Cuoco” continua ad avere problemi con gli ascolti. “Il calo degli ascolti – ha detto negli scorsi giorni l’ex conduttrice del programma, Antonella Clerici – non è fisiologico. Dipende da una gestione sbagliata. A prescindere da chi lo conduce, questo è un programma che vive di dettagli. È stato un errore cambiarlo totalmente, eliminando tutti i volti a cui gli spettatori erano affezionati”.