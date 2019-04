ROMA – Botta e risposta a distanza sugli ascolti de La Prova del Cuoco tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi.

Tutto è nato da un post su Instagram pubblicato dalla ex storica conduttrice del programma culinario di Rai Uno: uno screenshot del Televideo di diversi anni fa con gli ascolti dello show, che era in testa alla classifica dello share dei programmi Rai.

La Clerici ha accompagnato la foto con una nostalgica didascalia: “Ascolti di qualche anno fa oggi impossibili… come si evolvono gli ascolti e la tv di ieri. Passato prossimo e non remoto ma appartengono a un’era che non tornerà”.

Moltissimi sono stati i commenti degli utenti che le hanno dichiarato il proprio affetto con parole come “Manchi tu”. Ma tra i tanti follower anche Elisa Isoardi ha voluto dire la sua: “Wow! Altri tempi, bei tempi”, ha scritto la giovane conduttrice piemontese, i cui ascolti a La Prova del Cuoco non sono come quelli raggiunti dalla Clerici.

Qualcuno ha aggiunto, amaro: “È vero bei tempi… quando non conducevi tu!”. Ma c’è anche chi ha preso le difese di Elisa Isoardi: “Guarda che quando Elisa conduceva in sostituzione di Antonella faceva ascolti identici ai suoi. Basta che vai a rivederteli”. (Fonte: Instagram)