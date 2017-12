ROMA – Intervistata da Gente, Antonella Clerici confessa di voler cambiare vita:

“Vorrei regalarmi una nuova vita, al nord: il mio compagno Vittorio Garrone vive in una tenuta nel basso Piemonte. Vicino a Milano, invece, stanno mio padre e mia sorella”. Insomma la conduttrice vorrebbe cambiare radicalmente la sua vita. Ma a chi pensa che questo possa significare un disimpegno sul fronte professionale, la Clerici risponde in modo puntuale: “Non significa che voglio smettere di lavorare, solo rallentare. Il contratto con la Rai scadrà nel 2018 e non escludo di valutare altre proposte”. Il Natale si avvicina e la stessa conduttrice parla anche del regalo che ha fatto al suo compagno Garrone. Un regalo particolare: “Si chiama Argo, è un cucciolo di rhodesian ridgeback. È un cane pieno di stile, elegante, principesco: ‘È uguale a te’, ho detto a Vittorio”.