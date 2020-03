La prova del cuoco, è morto il padre dello chef Daniele Persegani. Il messaggio di Antonella Clerici

ROMA – E’ morto il padre di Daniele Persegani, uno dei storici chef de La prova del cuoco. A dare l’annuncio via Instagram è stata l’ex conduttrice della trasmissione Antonella Clerici che usa queste belle parole rivolte proprio al cuoco: “Ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo.Oggi un po’ di silenzio e preghiera”.

A causa dell’emergenza coronavirus, in questo periodo non sono ammessi i funerali pubblici. Antonella ha quindi usato l’unico mezzo concesso in tempi di quarantena: il social network. D’altronde, pur avendo lasciato da due anni il timone dello show di Rai Uno alla collega Elisa Isoardi, la Clerici è ancora in ottimi rapporti con i volti del programma che ha condotto per ben diciotto edizioni.

L’amicizia con Persegani è rimasta intatta. Stess cosa per gli altri personaggi della trasmissione. Daniele Persegani è nato a Cremona nel 1972. Dopo essersi diplomato all’istituto alberghiero di Salsomaggiore Terme, è diventando chef e docente di cucina presso lo stesso istituto.

Come scrive FanPage, Persegani “ha scritto alcuni libri di cucina e ha iniziato a lavorare in televisione dal 2010: è stato volto di Casa Alice fino al 2015. Nel 2013 ha lavorato nel canale tedesco Alice Kochen ed è uno dei protagonisti di La prova del cuoco sin dal 2016. Nel 2018 è apparso nel programma Detto fatto. Dal 2012 è consulente per l’alimentazione e cuoco di Casa Azzurri e nel 2014 è stato lo chef della nazionale di calcio italiana durante i mondiali di calcio in Brasile”.

Fonte: fanPage, Instagram