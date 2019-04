ROMA – Lutto a La Prova del Cuoco per lo chef Natale Giunta, che scoppia in lacrime nella puntata del 23 aprile ricordando l’amico e collaboratore scomparso. La conduttrice Elisa Isoardi davanti al dolore del suo chef lo abbraccia e cerca di consolarlo, per un momento di grande commozione in studio.

Lo chef Giunta ha infatti perso da poco un suo collaboratore e carissimo amico e lo ha ricordato in studio, dedicandogli la vittoria ai fornelli. L’amico del cuoco siciliano, Emanuele Conti, è morto a 38 anni in un incidente stradale a Selinute. Una esternazione che è stata accolta da un applauso fragoroso da parte del pubblico, mentre la Isoardi lo abbracciava.

Conti era a bordo del suo scooter ed è morto nello scontro tra un’auto guidata da un ragazzo di 22 anni. Lo chef ha dichiarato: “Giustizia subito, se questo è modo di guidare in pieno centro, aspettando l’esito degli esami dell’alcol. La moto di mio fratello putativo fatta a brandelli”.

Lo chef ha poi aggiunto: “Grazie per tutto quello che riuscivi a donare con il tuo sorriso, grazie per l’amico sincero e fratello che eri, grazie per tutte le volte che ti preoccupavi per me. Non eri un collaboratore, eri molto di più: la mia spalla destra dove mi appoggiavo per ogni situazione. Mi trasmettevi serenità e ad ogni situazione eri sempre pronto per risolvere tutto. Non facevi nulla per interesse e la tua nobiltà d’animo l’hai dimostrata a tutti quelli che ti hanno conosciuto. Avevi sempre un sorriso per tutti ed ora che ti vedo qui dentro una bara quel sorriso è rimasto. Stai ridendo mentre noi piangiamo la tua scomparsa. Ciao Manu come farò senza di te. Ci vediamo tra le nuvole”.