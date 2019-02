ROMA – Incidente in diretta per Elisa Isoardi a La Prova del cuoco: la conduttrice aiuta nella preparazione di una ricetta affettando melanzane ma si taglia un dito e chiama il medico in studio.

E’ accaduto durante la puntata del programma Rai culinario andata in onda mercoledì 6 febbraio. La presentatrice piemontese ha inavvertitamente messo un dito sotto la lama del coltello, tagliandosi.

“Mi serve un medico”, ha chiesto Isoardi, pur continuando a sorridere. Si è fatta quindi medicare e la trasmissione è andata avanti come al solito.

La bella ex modella cuneese negli ultimi mesi è stata molto sotto i riflettori proprio per la sostituzione importante a La Prova del cuoco, dove ha preso il posto dell’esperta Antonella Clerici, che ha voluto diminuire i propri impegni lavorativi per passare più tempo con il compagno e con la figlia Maelle nella loro nuova casa alle porte di Alessandria.

Ma a far parlare è stata anche la relazione, ormai finita (almeno ufficialmente), con il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Proprio di recente Isoardi è intervenuta sulle voci secondo cui i due starebbero ancora insieme: “Ho il dovere morale, per il rispetto che nutro nei confronti di tutte le persone, che mi seguono e che, quotidianamente, manifestano il loro affetto e il loro sostegno, di comunicare che ho letto delle notizie sul mio conto e sulla mia vita privata destituite completamente di fondamento – ha scritto Isoardi su Instagram -. Le inverosimili interpretazioni personali di soggetti terzi, che rilasciano interviste avente ad oggetto la mia vita privata, sono lesive della mia onorabilità, della mia dignità e della mia privacy. Grazie”.