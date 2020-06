La Prova del Cuoco chiude. L’addio amareggiato di Elisa Isoardi e Claudio Lippi

ROMA – La Prova del Cuoco versione Elisa Isoardi chiude. E’ andata in onda oggi, venerdì 26 giugno, l’ultima puntata del programma culinario portato al successo da Antonella Clerici.

La presentatrice piemontese non è riuscita a non commuoversi dopo aver visto il video dedicato a lei dal cast del programma.

Ha mostrato di essere dispiaciuta e anche amareggiata per la chiusura dello storico spazio Rai.

Dopo vent’anni, dalla prossima stagione il mezzogiorno di Rai 1 ospiterà un nuovo show condotto da Antonella Clerici.

“Mi dispiace. Mi dispiace… mi dispiace perché era bello. Perché compiva vent’anni questa trasmissione e perché mi porto nel cuore davvero il sorriso di tutti. Grazie fino in fondo per quello che mi avete dato. Io spero che questo sia un arrivederci e non un addio”,

ha detto Isoardi, che ha ringraziato anche Claudio Lippi “per quello che hai fatto e per avermi fatto scoprire un altro ritmo, un modo diverso di scandire il tempo”.

Lo stesso Lippi si è mostrato dispiaciuto e commosso, ma ha avuto anche una frecciatina per alcuni colleghi:

“Quello che non sa la gente, purtroppo, è che nello spettacolo sembriamo tutti amici. Non è assolutamente vero. Ma nascono degli amori profondi con altre persone e con Elisa credo che non scorderò mai quello che ha aiutato tutti noi, e tutti i cuochi e la trasmissione, a diventare una trasmissione vincente. Che ricorderemo anche se non c’è”. (Fonte: La Prova del Cuoco)