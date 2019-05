ROMA – L’ultima dieta dei vip? La dieta Beverly Hills. Per la verità non si tratta di un regime alimentare nuovo, ma pare essere tornato in voga nello showbiz nostrano, almeno a giudicare dalle parole di Monica Setta.

La giornalista economica è stata nuovamente ospite di Elisa Isoardi negli studi de La Prova del Cuoco, il programma culinario di Rai Uno, e ha annunciato di volersi mettere in forma con la dieta Beverly Hills.

Si tratta di un regime alimentare messo a punto negli anni Ottanta dalla statunitense Judy Mazel. Nella sua prima versione la dieta prevedeva un piano alimentare di 42 giorni e si basava sul consumo di una sola tipologia di alimento per volta: nei primi 10 giorni solo frutta, quindi anche mais bollito e prodotti da forno, dal diciannovesimo giorno anche proteine. La dieta fu seguita da altre due edizioni rivedute e corrette. Ma il comune denominatore restava la frutta.

Vediamo cosa prevede la dieta Beverly Hills nel suo piano giorno per giorno, come spiega il sito Albanesi.it, che sottolinea come questa dieta non abbia alcun fondamento scientifico e possa essere anche nociva se protratta per più giorni: