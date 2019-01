ROMA – Elisa Isoardi al posto di Francesca Fialdini a “La Vita in Diretta”. Con un clamoroso ritorno di Antonella Clerici a “La Prova del Cuoco”. Ecco le ultime indiscrezioni sui movimenti in “Rai”. Indiscrezioni riportate dal Fatto Quotidiano che però avvisa: “Troppo presto per dirlo, perché nulla è da escludere, nemmeno una chiusura dello storico format”.

Di certo Antonella Clerici non si farebbe pregare per tornare alla “Prova del Cuoco”: “Mi manca molto il contatto quotidiano col pubblico, perché io incontro le persone che mi dicono ‘con te parlavamo’ – ha confessato qualche settimana fa la conduttrice – Però dico anche che bisogna sapere quando è il momento di andarsene e lasciare quella acquolina in bocca”. Antonella Clerici che poi aveva anche lanciato una frecciatina alla collega Elisa Isoardi? “Ci vuole un po’ di tempo. Certo io sono una molto ‘goduriosa’, molto difficile da sostituire soprattutto per la golosità”.