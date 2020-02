ROMA – Altra gaffe di Stella Manente durante la finale de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La pupa nel corso dell’ultima interrogazione si lascia andare a una domanda e risponde: “Michelangelo Merisi detto il caz**ne!”.

La pupa fa coppia con il secchione Santagati e durante l’interrogazione della professoressa Flavia ne succedono di tutti i colori. Stella infatti riesce sempre a distinguersi. Si parte con la coniugazione del verbo essere al passato remoto e qui partono le prime difficoltà, ma è alla domanda di storia dell’arte che arriva la prima gaffe: “Michelangelo Merisi detto il Ca..”, legge Stella. La risposta corretta era “Il Caravaggio”, ma lei replica: “Detto il capo…il…caz***ne!”. Paolo Ruffini è basito: “E’ inaccettabile questa cosa Stella!”.

La Manente ci ha anche tenuto a precisare che “la storia dell’arte poi è anche la mia materia preferita, l’unica in cui avevo 4!. Ma l’interrogazione per lei non finisce qui. Si parla di Leonardo Da Vinci, della sua Gioconda e, arrivati al momento di dire dove si trova custodita, Stella va ancora per tentativi e arriva a dire “Si trova a L…ourde!”. Una prova, insomma, da dimenticare. (Fonte Mediaset)