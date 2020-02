ROMA – La prova che prevedeva di togliersi i vestiti a La Pupa e il Secchione lascia Raffaello Mazzoni senza intimo. Il secchione del reality show condotto da Paolo Ruffini ha iniziato a spogliarsi per l’ultima prova prima dello scontro finale tra le coppie, quando è rimasto senza boxer e senza accorgersene.

Preso forse dalla prova concitata e dall’adrenalina, Mazzoni era bendato e sembra non essersi accorto di aver tolto tutti gli indumenti, anche quelli intimi, continuando quindi a giocare mentre tutti intorno a lui ridevano. Poi quando si è reso conto della gaffe, ha esclamato a Ruffini: ” Ma come? Davvero dono nud*? Non me ne sono accorto!”.

Il concorrente è poi corso a rivestirsi, ma possibile che non si sia reso conto di quanti indumenti aveva tolto e della improvvisa “libertà” totale di cui godeva in quel momento? Per ora, resta la sua espressione di disagio. (Fonte Mediaset)