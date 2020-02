ROMA – Sandra Maestri e Marco Marra sono stati ripescati a La Pupa e il Secchione nella puntata del 10 febbraio. Dopo che la coppia formata da Carlotta Cocina e Giovanni De Benedetti è stata squalificata, il conduttore Paolo Ruffini ha sancito il rientro in gara della coppia Maestri-Marra, che prenderà il posto che si è liberato.

Il pupo e la secchiona sono così tornati nella villa, con Marco che legge la lettera della produzione e svela: “Secchiona Maestri, pupo Marco eravate già a casa ma alla luce della squalifica di De Benedetti e Carlotta siete stati ripescati. Siete tornati in villa a gara iniziata, rientrerete in gara col punteggio della coppia ultima in classifica. Se accettate strappate il comunicato e bentornati!”.

I compagni di avventura dopo la squalifica non si aspettavano questo ritorno, ma a prendere male la notizia è il secchione Mazzoni, che è innamorato della sua Angelica a cui Marco fa una corte spietata. Un ripescaggio che scatena nuove tensioni nella casa del reality show, tanto da arrivare a una discussione tra il secchione e il pupo. E’ allora che Marco ammette di voler conoscere meglio la pupa: “Angelica è la tua compagna in questa avventura, non è di tua proprietà, le donne devi lasciarle vivere”. (Fonte Mediaset)