ROMA – Una finale decisamente senza veli quella de La Pupa e il Secchione e Viceversa. La coppia “viceversa” formata da Maria Assunta Scalzi e il pupo Stefano Beacco prima si toglie i vestiti, poi si getta in piscina durante la finale e scatta tra loro anche un bacio.

Che tra i due concorrenti ci sia stata sempre molta chimica, questo era noto ai telespettatori, tanto che sono stati il duo vincente in quasi tutte le sfide del reality show. Se molte delle coppie al termine del gioco hanno spiegato che tra loro c’è solo amicizia, Scalzi e Stefano non hanno mai definito la loro relazione davanti alle telecamere.

Anzi, più volte Stefano ha fatto notare come la secchiona gli abbia aperto gli occhi sul mondo, portandolo a vedere le cose in modo diverso. Dalle immagini delle anticipazioni della puntata in onda il 18 febbraio, si vede scattare un bacio tra i due, ma è ancora presto per dire se usciranno come amici o come coppia dal programma.