ROMA – Giovanni De Benedetti e Carlotta Cocina sono stati squalificati dal reality show de La Pupa e il Secchione. Tra i due erano stati registrati attimi di tensione, quasi uno scontro fisico, tanto che la produzione ha dovuto rilasciare un comunicato ufficiale e ha deciso di eliminarli.

Tutto è iniziato quando durante una serata in cui Carlotta provocava Giovanni, tenendolo sveglio e gettandogli acqua addosso, ne è partito un diverbio in cui lui l’ha presa e afferrata per un polso. Un episodio che non poteva passare inosservato, tanto che nel comunicato ufficiale della produzione si legge: “Attimi di tensione tra la pupa Carlotta e il secchione De Benedetti. Si tratta di scontro fisico? Di aggressione verbale? […] Quali provvedimenti saranno presi dalla produzione? Quale sarà la comunicazione ufficiale che la produzione dovrà leggere a tutti i ragazzi presenti?”

A scatenare la reazione di Carlotta sarebbe stato il supporto a Stella dopo una lite con Massa. La Cocina quindi decide di dormire da sola e vuole cambiare secchione, per questo inizia a gettargli acqua addosso. De Benedetti reagisce afferrandole il polso, poi lei lo caccia dalla stanza e lui dorme sul divano.

La litigata diventa oggetto di dibattito nella casa, ma alla fine Paolo Ruffini deve comunicare la decisione ufficiale: “Stanotte ad una coppia è avvenuto qualcosa che non va bene per noi. Carlotta è stata irrispettosa e offensiva verso De Benedetti e lui non avrebbe dovuto avere questo comportamento. Ogni tipo di violenza non è ammessa al programma. Quindi Carlotta e De Benedetti siete squalificati e dovete lasciare la villa immediatamente”. (Fonte Mediaset)