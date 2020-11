Pupo e la battuta su Elisabetta Gregoraci e il matrimonio con Briatore: “Prima ha guardato il conto in banca e poi…”

Nel corso dell’ultima del Grande Fratello Vip, Pupo ha pronunciato una battuta infelice su Elisabetta Gregoraci, che ha fatto una rivelazione su Briatore.

Pupo, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha fatto una battuta infelice su Elisabetta Gregoraci, che non è piaciuta ai più sul web. Il tutto è nato quando in studio si è parlato di quanto aveva rivelato pochi giorni fa la Gregoraci sul suo ex, Flavio Briatore. La showgirl infatti ha svelato che l’imprenditore le avrebbe chiesto di sposarlo di nuovo.

La questione ovviamente è stata affrontata nel corso dell’ultima puntata del reality e Alfonso Signorini ha chiesto ad Elisabetta Gregoraci cosa avesse risposto lei a Briatore. Mentre la conduttrice rispondeva in sottofondo si è sentito Pupo pronunciare una battuta infelice: “Prima ha guardato il conto in banca e poi…”.

Alfonso Signorini e Elisabetta Gregoraci non hanno sentito quanto detto dall’opinionista ma le parole di Pupo non sono sfuggite alle attente orecchie del web.

Pupo e la frase infelice sulle donne

Inoltre Pupo, parlando dello scontro che c’era stato qualche giorno fa tra Dayane Mello e Elisabetta Gregoraci, dove la modella brasiliana aveva detto che la showgirl non aveva meriti se non quello di aver sposato un miliardario, ha cercato di difendere l’ex di Briatore, non riuscendo però nel suo intento.

“Elisabetta Gregoraci ha sposato un miliardario e ha fatto bene, perché tutte quante voi vorreste sposare un miliardario!” ha detto Pupo. Parole che però non sono piaciute a Maria Teresa Ruta che ha sottolineato di non essere minimamente interessata ai soldi del suo uomo.

E tra il pubblico da casa, infastidito dalla parole del cantante, c'è chi ha scritto sui social: "Ha perso un'altra occasione per stare zitto".