Pupo chi è: età, altezza, vero nome, Gelato al cioccolato, canzoni, vita privata, figli. Pupo sarà ospite questa sera, sabato 29 maggio, a Top Dieci.

Dove e quando è nato, età, vero nome e carriera di Pupo

Il vero nome di Pupo è Enzo Ghinazzi. Il cantante è nato a Ponticino (in provincia di Arezzo) l’11 settembre 1955, è della Vergine ed ha 66 anni. L’amore della musica gli arriva dai suoi genitori, due grandi appassionati di canto e recitazione.

Il giovane inizia a cantare assieme ad un gruppo di amici nei locali della zona prima di iniziare ufficialmente la carriera nel 1975 grazie alla firma di un contratto con la Baby Records. Negli anni seguenti arrivano i suoi grandi successi che ancora oggi sono considerati patrimonio del pop italiano. Tra questi “Gelato al cioccolato” e”Firenze Santa Maria Novella” per citarne solo due.

Negli anni, Pupo è sbarcato anche in tv per fare l’opinionista (tra cui al Grande Fratello Vip 2020) e per partecipare a vari show.

Altezza, moglie, figli e soprannome: la vita privata di Pupo

Pupo è alto 1,67 cm. Non è quindi particolarmente basso: eppure sull’altezza e sul nome ci ha molto giocato in questi anni. Ma da dove viene il nome Pupo? Enzo non ha avuto parte attiva nello scegliere lo pseudonimo con cui è diventato famoso. Gli è stato affibbiato dal suo primo discografico. Il cantante ha confessato di non averlo gradito sperando negli anni che gli venisse cambiato.

Enzo Ghinazzi si è innamorato giovanissimo di Anna e nel luglio 1974 si è sposato. La coppia ha avuto due figlie, Ilaria e Clara. Alcuni anni dopo, Pupo ha riconosciuto la sua terza figlia Valentina nata da una sua breve relazione con una fan.

Le cose si sono complicate quando, sul finire degli anni ottanta si è innamorato della sua manager Patricia Abati. In un primo momento i due si sono frequentati di nascosto, ma alla fine il cantante ha deciso di uscire allo scoperto. Tutt’oggi, Pupo vive in una sorta di situazione di bigamia non avendo mai lasciato la moglie.

Le due donne, secondo quanto dichiarato dal cantante in un’intervista a Domenica In, dopo aver passato un periodo di crisi sono in buoni rapporti. I tre non vivono insieme: Anna e Pupo abitano a Ponticino, Patricia vive a Firenze e trascorre con il suo amante alcune vacanze e le settimane passate in tour per i concerti.