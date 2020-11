Pupo a La Zanzara su Radio 24 conferma e rincara: “Le donne del Grande Fratello non sposerebbero mai un morto di fame”.

A La Zanzara Pupo non fa marcia indietro sulle donne dopo aver detto al Grande Fratello Vip “Elisabetta Gregoraci ha sposato un miliardario e ha fatto bene, perché tutte quante voi vorreste sposare un miliardario!”.

“Ce la vedete la contessa De Blanck a sposare un operaio dell’Italsider o la Mello con uno della Fiat? Lo stesso vale per la Salemi, Selvaggia Roma e le altre”. “Le mie parole sono state strumentalizzate – precisa Pupo -. Mi riferivo alle concorrenti del Gf Vip. Non mi sarei mai sognato di dire che tutte le donne del mondo sposerebbero un miliardario. Sapete come tratto le donne. Conosco il peso delle parole e i verbi”.

Pupo va all’attacco a La Zanzara su Radio 24, precisa e conferma quanto ha detto lunedì sera al Grande Fratello Vip. Durante lo scontro tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, con la modella che aveva accostato le fortune della showgirl al matrimonio con Flavio Briatore, l’opinionista era intervenuto difendendo proprio la Gregoraci. “Tutte voi là dentro vorreste sposare un miliardario”, aveva detto.

“Lo confermo – dice Pupo – tutte voi che siete dentro la Casa sposereste volentieri un miliardario. Questo ho detto e non lo ritiro. Non sceglierebbero mai un morto di fame, ma uno agiato e benestante. É l’opinione di uno che fa l’opinionista lì dentro. È la mia opinione sul genere umano che sta là dentro. Tu ce la vedi la contessa De Blanck a stare con un operaio dell’Italsider o Dayane Mello con un operaio della Fiat? O Giulia Salemi, o Selvaggia Roma, Adua del Vesco, ma stai scherzando? Poi loro possono dire quello che vogliono con la dialettica ma non mi incantano più con le parole”.

Pupo concorrente al Grande Fratello Vip?

“Datemi un motivo per andare a fare il concorrente al Grande Fratello – prosegue Pupo – datemene uno. E’ la voglia di recuperare notorietà, rimetterti in gioco. Pensate davvero che sia davvero un percorso umano, didattico? Sono lì per la popolarità da recuperare e per il denaro da recuperare in molti casi. Quella frase non l’ho detta in maniera dispregiativa. L’ho detto perché ci sono passato io da questo disagio. Ho fatto il buffone e la macchietta per denaro, adesso non più perchè non ho bisogno”.

“Non sapete – dice – quanto le rispetto io le donne. A mia moglie do lo stipendio da casalinga, da sempre. Mia moglie oltre ai soldi, tanti, che prende per mandare avanti la famiglia, prende da sempre uno stipendio per il lavoro che fa da casalinga. Un buono stipendio. In questo modo ha la sua libertà, le mie donne non vengono mai a chiedermi del denaro perché prendono i loro soldi e in questo modo sono indipendenti. Le mie donne che sono con me da decenni e che sfruttano e usano il mio amore e il mio denaro sanno benissimo come la penso. Mia moglie quando mi ha sposato ero un morto di fame, poi li ho fatti, li ho persi e li ho rifatti”. (Fonte LA Zanzara).