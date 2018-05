ROMA – Questa sera, giovedì 3 maggio, va in onda l’appuntamento infrasettimanale con “Le Iene Show”. E nella puntata ci sarà un servizio che riguarderà la vendita legale di marijuana in California.

Dal 1 gennaio 2018 infatti, in California è legale vendere marijuana a scopo ricreativo. Circa un anno prima, un referendum aveva chiesto agli abitanti dello Stato americano di esprimersi sulla sua legalizzazione: il 53% di chi si era recato alle urne aveva votato a favore.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Già dal 1996 era consentito e regolamentato l’uso terapeutico della cannabis. La legge ora in vigore stabilisce che le persone che hanno almeno 21 anni possono possederne fino a 28 grammi e coltivare fino a sei piante nella propria abitazione. La nuova norma prevede anche che vendita, coltivazione e lavorazione dell’”erba” siano concesse, attraverso delle licenze, da alcune agenzie statali: nei primissimi giorni di gennaio ne sono state date centinaia.

Per capirne di più e per documentare i cambiamenti introdotti da questa legge, “Le Iene” volano a Los Angeles per un reportage d’eccezione: a vestire i panni dell’inviato c’è Pupo. Una volta giunto in California il cantante prova, per a prima volta in vita sua, a fumare marijuana.