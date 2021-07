Purple Disco Machine chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, fidanzata, figli, vita privata, Hypnotized, Instagram, biografia. Il disc jockey e produttore discografico Purlpe Disco Machine è tra i protagonisti, questa sera 29 luglio, del programma Battiti Live. Il programma condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è in onda su Italia 1 dalle 21:15.

Dove e quando è nato, età, vero nome, Instagram, biografia di Purple Disco Machine

Purple Disco Machine, pseudonimo di Tino Piontek, è nato a Dresda, Germania, nel 1980. Ha 41 anni. Grazie al padre, un collezionista di vinili, si avvicina fin da piccolo al mondo della musica, in particolare ascoltando Phil Collins e i Genesis. A 16 anni, con lo pseudonimo Purple Disco Machine, inizia la sua carriera diventando uno dei deejay più apprezzati di Dresda. Profilo Instagram: purple_disco_machine.

Fidanzata, figli, curiosità e vita privata di Purple Disco Machine

Nonostante la notorietà musicale raggiunta, il disc jockey rimane molto riservato riguardo la sua vita privata. Si sa comunque che è legato sentimentalmente a una donna di nome Sabrina e che ha due figli. Vive con la famiglia in Germania.

Lo pseudonimo scelto, Purple Disco Machine, è un omaggio al gruppo musicale Miami Sound Machine e a Prince, in riferimento al brano Purple Rain.

Dagli inizi al successo di Hypnotized: la carriera di Purple Disco Machine

La sua carriera musicale inizia a farsi importante dal 2012, con i singoli Let It Whip, Need Someone e My House (These Sheets). Dopo alcuni EP (Tank Drop, Purple Pianos, RPMD, Walls, Emotions), nel 2017 il disc jockey fa il suo debutto con l’album Soulmatic, pubblicato per Sony Music Entertainment.