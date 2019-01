ROMA – A “Quarta Repubblica” si parla delle divise indossate da Matteo Salvini. Annalisa Chirico, in versione “ultra-sovranista” se la prende con il vignettista del “Fatto Quotidiano” Vauro:

“Scandalizzatevi per Stalin in divisa, per Fidel Castro in divisa, per il presidente della Nord Corea… Ma chi ci crede che Salvini sia a un passo dall’instaurare una dittatura militare? È un omaggio a uomini e donne che rischiano la vita per 1.300 euro al mese. È spirito di corpo. Non sapete più che inventarvi. Siete ridicoli”.

Annalisa Chirico, classe ’86, è una giornalista del “Foglio”. Pochi giorni fa la Chirico, presidente dell’associazione garantista “Fino a prova contraria” ha fatto molto discutere per una cena organizzata a Roma. Cena a cui hanno partecipato, in maniera trasversale, molti politici e magistrati. Tra i presenti c’erano anche Matteo Salvini e Maria Elena Boschi.

Non è la prima volta che la Chirico si schiera in difesa di Salvini. “Salvini – ha detto qualche giorno fa la giornalista alla “Zanzara” – prende le percentuali che prende perché il resto del sistema è completamente avviluppato su se stesso. Ma non hanno niente di meglio da fare (…). Lui è bravissimo, ma deve abbandonare questo sovranismo folkloristico”.