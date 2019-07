ROMA – A Quarto Grado il conduttore Gianluigi Nuzzi ha letto le prime parole di Sara Calzolaio dopo la conferma della condanna in Cassazione di Antonio Logli per l’omicidio e distruzione del cadavere della moglie Roberta Ragusa.

Sara Calzolaio, ex amante e ora compagna del Logli, dopo la scomparsa di Roberta Ragusa era andata a vivere con lui e con i figli.

Secondo i giudici Roberta Ragusa scoprì la relazione tra il marito e Sara Calzolaio. E fu proprio questo, secondo i giudici, il movente del’omicidio.

“La verità non è italiana e neppure la giustizia – sono le parole di Sara Calzolaio – Sono distrutta non so come poter andare avanti”.