ROMA – Insulti sui social a Ludovica Pagani, influencer e inviata di Quelli che il Calcio. Lei posta su Instagram una foto con il suo cane, e qualcuno scrive tra i commenti: “Quale è la cagna fra voi due?”.

Molti e pesanti le offese di questo tenore che hanno riempito la pagina Instagram di Pagani, 27 anni, volto noto della trasmissione sportiva di Rai Due.

L’ennesima foto sexy della deejay, con il suo Jack Russell Terrier, ha scatenato gli haters, che hanno colto al balzo l’opportunità offerta dalla presenza del cagnolino nella foto per rivolgere alla ragazza insulti pesanti: “Il cane e la cagna”, ha scritto qualcuno. E qualcun altro: “Che bella cagna, e il cane come si chiama?”. E ancora: “Niente di nuovo il cane che bacia la cagna”. E poi: “Zozza”, “Da una parte c’è una cagna e dall’altra Spike”.

Ma la giovane inviata non si è persa d’animo e ha spiegato, sempre a mezzo social: “Non accetterò mai nessun luogo comune come quelli della serie ‘se mostri il tuo corpo sei una poco di buono’ o ‘se ti vesti in un certo modo sei una poco di buono’. BASTA! Chi dice che una persona che mette in mostra il proprio fisico su cui ha anche magari lavorato tempo debba essere necessariamente da facili costumi?! Dove sta scritto?! Ho visto tante finte marie goretti che in realtà di Maria avevano gran poco… nel 2019 ormai si dovrebbe guardare oltre molto spesso l’abito non fa il monaco credetemi… Tengo anche a dire che sono la prima ad allontanare la volgarità, c’è una bella sottile ma enorme differenza tra essere sensuali ed essere volgari”. (Fonte: Instagram)