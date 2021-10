Quentin Kammermann chi è, età, dove e quando è nato, vita privata, figli, professione, 4Myriam Catania. Di professione pubblicitario, Quentin è opsite a Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta su Rai Uno da Serena Bortone.

Dove e quando è nato, l’età di Quentin Kammermann

Quentin Kammermann è nato a Marsiglia il 22 aprile. E’ del segno dell’Ariete e non ci sono informazioni sull’anno preciso di nascita. Quentin Kammermann è francese e di lavoro fa il pubblicitario. Questo il suo profilo Instragram. Della sua vita privata si conosce molto poco. L’unica cosa certa è il matrimonio con Myriam Leone avvenuto nel 2016 all’indomani della separazione tra l’attrice e Luca Argentero.

Il figlio Jacques e la separazione da Myriam Catania

Myriam Catania e Quentin Kammermann hanno un figlio di nome Jacques. Quentin, su Instragram ha spiegato i motivi della separazione momentanea avvenuta nei mesi scorsi. I due, stando a queste parole, sono rimasti da subito in buoni rapporti anche per il bene del piccolo Jacques prima di tornare a settembre insieme:

“Dopo averci pensato tanto e aver fatto tanti tentativi di far funzionare la nostra relazione, io e Myriam abbiamo capito che non possiamo più crescere come una coppia. Le fondamenta biculturali della nostra coppia ci hanno arricchito incredibilmente e stimolato su tanti piani.

“La vita ha benedetto il nostro amore con il più incredibile dei bambini ed entrambi ci sentiamo onorati e portati a sostenere i suoi sogni insieme come una famiglia. A marzo 2016, non c’erano farfalle nel mio stomaco, ma aquile. E sì piccola, hanno volato alto.

“Non avrei mai immaginato che l’amore potesse avere dei confini emozionali così intensi. Ci sentiamo così grati con tutti voi che ci avete espresso il vostro supporto. E vi chiediamo privacy e spazio per l’inizio di questa nuova vita”.

Crisi risolta: Quentin è tornato con Myriam

Dopo l’addio via social, ma tra Myriam Catania e Quentin Kammermann alla fine è tornato il sereno. A rivelarlo è stata la stessa attrice al settimanale Nuovo, spiegando di aver trovato la giusta strategia per far funzionare le cose tra loro: “A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima”, ha detto.

Myriam e Quentin sono stati paparazzati in vacanza insieme durante l’estate e le foto non lasciano spazio ai dubbi: lunghi baci tra i due.