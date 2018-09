LONDRA – Una battaglia contro il cancro durata due anni ma ora a Rachel Bland, giornalista della BBC, rimangono pochi giorni di vita. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Ad annunciarlo su Twitter e Facebook è stata la stessa Bland che prendendo a prestito le parole di My Way di Frank Sinatra ha scritto: “Temo che sia arrivato il momento amici. All’improvviso mi è stato detto che mi restano pochi giorni di vita. E’ davvero surreale”.

Da quando nel novembre 2016 le è stato diagnosticato un cancro al seno, la 40enne storica giornalista dell’emittente britannica e mamma di Freddie, un bimbo di 2 anni, ha documentato la lotta nel blog Big C Little Me. La Bland è stata anche co-conduttrice del podcast You Me & The Big C in cui ha parlato degli alti e bassi della battaglia per vincere la malattia, scrive il Daily Mail.

Descrivendo il momento in cui ha dato la notizia alla famiglia, la Bland ha detto: “Ho visto il mio piccolo Freddie giocare, mi si è spezzato il cuore e poi ho spezzato quello di Steve (il marito) dando la notizia che il cancro era metastatico e dunque incurabile”.

A maggio di quest’anno aveva raccontato di voler scrivere un libro con tutti i momenti gioiosi vissuti, sarebbero stati ricordi d’amore e di felicità per il piccolo Freddie e Steve.