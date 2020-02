FIRENZE – Gaetano Castrovilli è rientrato in campo durante Fiorentina-Atalanta dopo un’assenza durata alcune partite in seguito al malore che aveva accusato in campo durante il match tra i viola ed il Genoa. Ma nel giorno in cui è rientrato in campo, questa volta il malore lo ha avuto la fidanzata che era in tribuna. L’ex Miss Italia Rachele Risaliti ha avuto un mancamento mentre si trovava sugli spalti, è stata subito soccorsa e per fortuna sta bene. La notizia è stata riportata da lanazione.it.

Rachele Risaliti: “Con Gaetano Castrovilli è stato un colpo di fulmine”.

Qualche mese fa, la Risaliti aveva svelato la sua relazione sentimentale con Castrovilli nel corso di una intervista rilasciata a Diva e Donna: “Con Gaetano c’è stato un colpo di fulmine ma ovviamente è lui che ha dovuto fare il primo passo. uando l’ho visto mi ha subito colpito. Fisicamente era il mio tipo, poi l’ho conosciuto e non poteva restarmi indifferente.

Nonostante questo, sono una donna all’antica, amo essere corteggiata, quindi ho lasciato che fosse lui a fare il primo passo. So che mi dovrei muovere in punta di piedi ma non ho paura a pensare al futuro con lui.

È un ragazzo con la testa sulle spalle, umile, sa che cosa vuol dire fare fatica e sacrifici per ottenere i risultati. Per amore di Gaetano, ho deciso di non lasciare la città di Firenze. Evidentemente c’è qualcosa che mi lega alla mia città e mi trattiene qua, l’ho visto come un segno del destino” (fonte Diva e Donna).