Radek Jelinek chi è: moglie argentina, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del presidente di Mercedes-Benz Italia

Chi è Radek Jelinek: moglie argentina, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del presidente di Mercedes-Benz Italia. Radek è tra gli ospiti della puntata odierna di Quarta Repubblica, in prima serata su Rete 4.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Radek Jelinek

Radek Jelinek è nato nel 1962 a Brno, in Repubblica Ceca. Quindi ha 60 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che è il presidente di Mercedes Benz Italia.

La moglie e i figli, la vita privata di Radek Jelinek

Le uniche informazioni che abbiamo sulla sua vita privata sono tratte dalle dichiarazioni che ha rilasciato a motori.ilgiornale.it:

“Ho un’ex moglie ceca, la mia fidanzata ai tempi della fuga, una moglie argentina con radici marchigiane e 4 figlie, dai 33 ai 13 anni. Sono un padre amico. Con le mie ragazze parliamo di tutto, anche di rapporti intimi. Ma sono diverse da me: come tutti i giovani della loro generazione sono sempre proiettate oltre, senza riuscire a fissare i ricordi. Io, invece, il passato non lo dimentico mai”.

La carriera di Radek Jelinek

Da tre anni ricopre la carica di presidente di Mercedes-Benz Italia. In passato, è stato anche CEO della stessa azienda. Nel suo curriculum, importanti esperienze professionali anche presso la Chrysler, in giro per il mondo.