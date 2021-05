Chi è Raffaele Renda età, altezza, fidanzata Martina Miliddi, figli, vita privata, Amici 20, vero nome, biografia e carriera del cantante. Renda sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Verissimo. La trasmissione televisiva di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin a partire dalle ore 15:30.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Raffaele Renda

Raffaele è nato a Lamezia Terme nel 2000 (quindi ha 21 anni). Non abbiamo alcuna informazione sul peso e sull’altezza. Raffaele ha raggiunto la popolarità grazie ad Amici 20 di Maria De Filippi. Il cantante non è riuscito a vincere la trasmissione ma ha stregato la maestra Arisa ed è atteso da una carriera brillante nel mondo della musica.

La fidanzata Martina Miliddi, i figli: vita privata di Raffaele Renda

Stando a quanto scritto da alcune riviste specializzate in gossip, Raffaele avrebbe una relazione con Martina Miliddi. Con lei, ha condiviso l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Quindi la scintilla sarebbe scoccata durante Amici 20. Per il resto, non sappiamo altro sulla sua vita privata ma non dovrebbe essere né sposato, né avere figli.

Raffaele Renda tra gli ospiti di Verissimo

Come spiegato, Raffaele è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo. Non sarà l’unico ragazzo di Amici 20 presente in studio. Infatti sarà ospite della trasmissione tv di Mediaset anche Samuele Barbetta. Entrambi parleranno della recente esperienza nella scuola di Amici 20.