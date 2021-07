Silvio Berlusconi cerco di conquistare professionalmente Raffaella Carrà con un camion carico di azalee. Fu proprio l’artista, scomparsa ieri a 78 anni, ha raccontarlo: “Nel 1982 facevo ‘Pronto, Raffaella’ e il dottor Berlusconi mi propose di fare lo stesso programma a Canale 5, gli dissi: “Fra tre anni sarò pronta”. Tornai a casa e vidi un camion carico di azalee, erano accompagnate da un bigliettino, sul quale c’era scritto: “Spero non si dimentichi di me fino al prossimo incontro”. Raffaella Carrà nel 1987 arrivò a Fininvest dove la sua esperienza si concluse due anni dopo.

Raffaella Carrà, il ricordo di Berlusconi

“Raffaella Carrà è stata uno dei simboli della televisione italiana, forse il personaggio più amato – le parole con cui Berlusconi la ricorda –. Mancherà a milioni di telespettatori che l’hanno amata per il suo stile e a tutti quelli che, come me, hanno avuto l’opportunità di conoscerla e di lavorarci assieme. Io le ho voluto molto bene. Con i suoi programmi ha saputo parlare a generazioni molto diverse, avendo la capacità di rimanere sempre al passo coi tempi e senza mai scadere in volgarità. Ciao Raffaella”.