Raffaella Carrà è morta, il ricordo dei colleghi: da Laura Pausini a Enzo Paolo Turchi

Raffaella Carrà è morta a 78 anni. Appena la notizia della sua scomparsa è circolata sul web, sui social sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio da parte di artisti famosi come Lorella Cuccarini, Laura Pausini, Enzo Paolo Turchi e Vasco Rossi.

Raffaella Carrà, il ricordo dei colleghi

Laura Pausini ha voluto ricordare così la Raffa Nazionale: “Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo”. Tenere anche le parole di Vasco: “La più bella e la più brava di sempre. Ciao Raffaella”. Lorella Cuccarini ha invece scritto: “Non è possibile… il mito di sempre è rinato in cielo. Rip Raffaella (con tanto di cuore)”. Anche Vladimir Luxuria ha ricordato la Carrà: “La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e dei nostri Pride, i suoi look imitati da mille drag queen in tutto il mondo, il suo sorriso… farai ballare gli angeli”.

Enzo Paolo Turchi ricorda Raffaella Carrà

“Sono a pezzi, mi dispiace… Ci siamo conosciuti giovanissimi” è quanto ha detto Enzo Paolo Turchi al microfono di “Estate in diretta” su Rai1. “L’ho sentita poco tempo fa, non mi ha detto niente della malattia”, aggiunge il ballerino e coreografo, protagonista con la Raffa nazionale del mitico Tuca tuca. “Era la numero uno nel mondo, come persona, come donna. Ho ricordi stupendi con lei. Mi ricordo una volta, eravamo in Spagna per uno spettacolo: c’era un traffico incredibile, la piazza era piena… Eravamo in macchina… Raffaella ha fermato un signore in vespetta, gli ha chiesto un passaggio ed è andata con lui. E’ salita sul palco, c’erano diecimila persone ad aspettarla. E’ stata una grande donna”.