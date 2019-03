ROMA – Rivali da 20 anni, ma ora pronte a fare pace. Raffaella Carrà e Maria De Filippi per la prima volta saranno in televisione insieme. La De Filippi infatti avrebbe accettato l’invito alla trasmissione “A raccontare comincia tu” condotta proprio dalla star Raffaella.

La rivelazione arriva in esclusiva dal settimanale Mio in edicola mercoledì 27 marzo. Andrea Ciattini, direttore del settimanale, spiega che le due star si erano spesso sfidate in passato attraverso i loro programmi, ma non si erano mai incontrate e non avevano lavorato insieme.

Mai dire mai, insomma. Sembra infatti che la De Filippi abbia accettato l’invito della Carrà e sarà una delle protagoniste del programma “A raccontare comincia tu”, in onda su Rai 3 da giovedì 4 aprile.

Il nuovo format della Carrà prevede interviste a personaggio famosi, da Fiorello e Riccardo Muti a Sophia Loren. Nell’articolo di Mio firmato da Angelo Perrone, si legge: “Si parla anche di un probabile scambio di cortesie. Raffaella potrebbe anche partecipare per la prima volta ad uno show della collega De Filippi, che fino ad ora aveva sempre evitato, ed essere quindi l’ospite d’onore di una puntata di Amici, il cui serale partirà sabato prossimo 30 marzo”. (Mio/AAEditore)