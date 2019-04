Raffaella Fico: “Ecco cosa mi scrivono nelle chat private su Instagram”

ROMA – Ospite del programma di “Radio Due” “I Lunatici”, Raffaella Fico rivela:

“Il mio rapporto con la notte? Sono una dormigliona, appena poggio la testa sul cuscino mi addormento. Quando arriva la sera, il solo pensiero di andare a letto è confortante. La sveglia al mattino è alle sei, ci sono impegni con la mia bambina, il lavoro, la sveglia quindi suona sempre presto. Ora sono in tv come opinionista, un ruolo che mi piace, mi affascina, mi dà l’opportunità di spaziare su vari argomenti. Su Rai1, nel programma Storie Italiane, con Eleonora Daniele. Ho avuto alcune proposte su alcuni programmi, sto valutando, qualcosa bolle in pentola, incrociamo le dita e speriamo che tutto vada per il meglio”.

“Sogni da bambina? “Da piccola volevo fare l’avvocato, però guardando i programmi tv mi ha sempre affascinato l’idea di poter fare la modella, ed è un sogno che ho coronato. Poi attraverso il Grande Fratello sono entrata nel mondo dello spettacolo, da lì ci sono stati svariati programmi, partecipazioni televisive, qualche film. A scuola non ero una secchiona ma comunque andavo bene”.

E ancora: “Ero bravissima in storia dell’arte, mentre ero una frana in matematica. Eravamo una classe tutta al femminile, le femmine sono un po’ particolari, avevamo un bel rapporto, mi sono divertita un mondo, ma ho avuto un po’ di problemi quando ero ragazza, ci sono state delle gelosie nei miei confronti, ma ci sta, fa parte della vita. E’ stato difficile all’inizio, ero una ragazzina, ero giovane, ho avuto un po’ di difficoltà. Quando è arrivato il successo sono stata brava a gestirlo. Sono rimasta con i piedi per terra”.

Sul mondo dello spettacolo: “Abbiamo sentito ormai parlare di tante cose, ma questo mondo non è così come viene descritto, dipende anche da come si vuole comportare una persona. Io non ho mai ricevuto proposte indecenti, anche se so che alcune ragazze dicono che ci sono degli uomini che si sono approfittate di loro. Bisogna vedere qual è la verità. A me non è mai capitato”.

Sul rapporto con i social: “Ci sono alcuni feticisti che mi scrivono, ogni volta in cui metto una foto dove si vedono le scarpe nelle chat private si scatena il delirio, mi chiedono delle cose assurde. Fa parte del gioco, io sorrido. I gusti son gusti. Comunque con i miei follower ho un buon rapporto, sto diventando più attiva sui social, certe volte mi criticano, ma capita, fanno parte del nostro lavoro. Anche se le critiche cattive fanno sempre male. Perché magari a volte vengono dette delle cattiverie gratuite”.

Sull’amore: “Escono sempre articoli su di me dove si dice che mi sposo o che mi lascio, mi chiedo da dove vengano fuori queste notizie. Chi le divulga? Io però ho le idee chiare, ormai sono una donna, sono un’adulta, sono mamma, rispetto a quando ero una ragazzina cambia il modo di vivere, di pensare, sono matura a 360 gradi”. Fonte: Radio Due.