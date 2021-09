Raffaella Fico chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Mario Balotelli, Alessandro Moggi, Giulio Fratini, fidanzato, figli, vita privata, dove vive, Grande Fratello Vip, Instagram. La showgirl Raffaella Fico è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Raffaella Fico

Raffaella Fico è nata il 29 gennaio del 1988 a Cercola, in provincia di Napoli. Ha 33 anni. E’ alta 173 cm. I suo genitori, Alfonso e Antonietta, sono proprietari di una piccola bottega di frutta e ortaggi. Ha un fratello, Francesco. Cresce a Casalnuovo di Napoli e si diploma al liceo socio-pedagogico. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia nel 2007, quando vince la XX edizione del concorso di bellezza Miss Grand Prix. Profilo Instagram: ficoraffaella.

Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli, Alessando Moggi, Giulio Fratini, figli: dove vive, vita privata di Raffaella Fico

La showgirl ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo nel 2009. Dal 2011 al 2012 si lega a Mario Balotelli, da cui ha avuto una figlia, Pia. La bambina è nata nel 2012 ma viene riconosciuta ufficialmente dal calciatore come sua figlia solo nel 2014 al termine di una controversia mediatica. “Mario per me è un irresponsabile. A un certo punto non si è più interessato di niente, né di me, né di nostra figlia. Fino a prova contraria lui con me si doveva sposare. Questo era il nostro progetto, la nostra volontà”, ha dichiarato la Fico in un’intervista a Chi.

Dal 2016 al 2018 la showgirl ha una relazione con Alessandro Moggi, figlio di Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus. Nel 2020 si lega all’imprenditore Giulio Fratini ma la loro storia dura solo pochi mesi. La fico ha lasciato Napoli per trasferirsi a Milano, dove vive e lavora.

Grande Fratello, Colorado, Grand Hotel Chiambretti: la carriera di Raffaella Fico

La Fico ottiene notorietà grazie alla sua partecipazione all’ottava edizione, nel 2008, del reality Grande Fratello. Nello stesso anno partecipa come inviata a Lucignolo e realizza un calendario per la rivista Max. Con Melita Toniolo, nel 2009, è una delle vallette di Colorado Cafè e nello stesso anno è tra i conduttori di Real Tv, così come nel 2010 e nel 2011. Nel 2009 affianca Enrico Papi nella conduzione del game show Il colore dei soldi. A partire dal 2009 diventa testimonial per alcune case di moda, tra cui Magilla, Follettina Girl, European Culture, e per varie marche di accessori.

Nel 2010 lavora come valletta nel quiz televisivo CentoxCento ed è una delle inviate del programma Mitici 80 condotto da Sabrina Salerno. Nel 2015 partecipa come soubrette e ballerina al varietà Grand Hotel Chiambretti, condotto da Piero Chiambretti.

