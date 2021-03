Raffaella Fico chi è: età, marito, fidanzato, figli, vita privata e carriera della concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura. La Fico è tra le concorrenti della nuova trasmissione televisiva condotta da Simona Ventura.

Parliamo adesso della sua vita privata. La showgirl è nata a Cercola il 29 gennaio 1988 (età 33 anni). Non è sposata ma ha una figlia, Pia, avuta dalla relazione sentimentale con il calciatore del Monza Mario Balotelli.

Raffaella Fico chi è: carriera della concorrente di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

La Fico ha partecipato a molteplici trasmissioni televisive. Ricordiamo la sua presenza nei seguenti programmi tv: Il Grande Fratello, l’Isola dei famosi, Baila!, Scherzi a parte e Tale e quale show.

Cos’è Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Game of Games – Gioco Loco è un programma televisivo italiano di genere game show, in onda dal 31 marzo 2021 in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura. Il programma è basato sul format statunitense della NBC Ellen’s Game of Games, ideato e condotto da Ellen DeGeneres.

La prima edizione del programma è stata registrata nel mese di dicembre 2020 negli studi Warner Bros di Lisbona.