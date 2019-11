ROMA – Raffaella Fico, showgirl ed ex compagna di Mario Balotelli, ha commentato ad Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, le dichiarazioni di Massimo Cellino, presidente del Brescia, sull’attaccante che hanno provocato un’ondata di polemiche: “Se è stata una battuta, come ho sentito dire, è stata infelice e incresciosa. Se la poteva risparmiare, è stata davvero un’uscita infelice, su questi argomenti non vanno fatte battute”.

Cellino infatti, parlando della decisione di Fabio Grosso, allenatore della squadra lombarda, di escludere Balotelli dal match contro la Roma, aveva usato parole considerate da molti a sfondo razzista: “E’ nero, cosa devo dire, che sta lavorando per schiarirsi però c’ha molte difficoltà”.

La Fico poi non esclude che Balotelli possa lasciare il Brescia: “Non lo so. Speriamo che rimanga in Italia, ma sono cose professionali di Mario di cui io non so nulla”.

Infine la showgirl dice la sua anche sui “consigli di letto” di Antonio Conte ai suoi giocatori. Il mister dell’Inter infatti crede che prima di una partita sia meglio per un calciatore “stare sotto” alla partner per non “affaticare i muscoli”. Cosa ne pensa Raffaella Fico? “Da donna, posso dire che dopo aver avuto un rapporto con l’uomo che amo mi sento ancora più energica, in forma, mi sento meglio. Cosa facevo con Balotelli quando eravamo fidanzati? Sono cose intime e personali…”.

Fonte: UN GIORNO DA PECORA.