Raffaella Fico è scoppiata in lacrime mentre era inquadrata dalle telecamere del Grande Fratello Vip. Infatti la showgirl è tra i concorrenti dell’edizione in corso. La Fico si è commossa mentre svelava agli altri concorrenti del reality show un fatto molto doloroso del passato. Infatti, mentre era incinta di Pia, Balotelli la cacciò di casa. E chiamò addirittura la polizia per farla allontanare. In seguito Balotelli si è pentito di questa sua azione. Ha riconosciuto la figlia ed ora è in rapporti sereni con la Fico.

Raffaella Fico al Grande Fratello Vip: “Io e Mario Balotelli volevamo fortemente un figlio ma poi lui cambiò idea”

Riportiamo di seguito, il racconto della Fico durante le riprese del Grande Fratello Vip:

“La storia d’amore con Mario è stata totalizzante. In generale, non sono mai stata innamorata allo stesso modo. Mario è un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche.

Spesso è apparso per quello che non è. Comunque io ero piccola, avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse.

“La gravidanza non è stata un incidente. Non è stata frutto del caso. Cercavamo un figlio”.

Raffaella Fico: “Ero incinta, Mario Balotelli mi cacciò di casa e chiamò la polizia”

“La nostra è stata una relazione troppo affollata, molte persone ci hanno messo il becco. Andai nella casa di Londra di Mario. Lui era in casa. Io citofonai ma non mi aprì e chiamò la polizia. Ero distrutta. Oggi l’ho perdonato, ci sono voluti un po’ di anni, mi ha chiesto scusa. Adesso siamo sereni, in rapporti sereni. Anche lui ama da morire Pia”.