BRESCIA- Mario Balotelli e Raffaella Fico non nascondono la loro intesa ritrovata. Oggi Super Mario è uscito allo scoperto con un messaggio lasciato sotto all’ultimo post Instagram della Fico che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Nel post pubblicato sui social, Raffaella Fico era alle prese con un allenamento in palestra.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una sua immagine mentre stava facendo lo squat. Balotelli non ha resistito e ha postato un commento per elogiare il suo lato b. Super Mario ha scritto: “Che chia**e”. Il commento di Balotelli ha raccolto tantissimi like e commenti di approvazione.

Al momento Balotelli e la Fico sono tornati ad andare d’amore e d’accordo, per il bene della figlia Pia, ma non sono tornati ad avere una relazione sentimentale. La Fico ha parlato di questo argomento nel corso di una intervista rilasciata a “Un giorno da pecora”, programma che va in onda su Rai Radio1. “Io e Mario nuovamente insieme? Nella vita mai dire mai, ma ora siamo molto amici, come genitori. Io fidanzata? No, sono single. Ma con tanti corteggiatori…”.