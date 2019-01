ROMA – Paura per Raffaella Mennoia, la caporedattrice e autrice di Uomini e Donne e Temptation Island. La Mennoia ha mostrato ai fan su Instagram una foto con una lunga cicatrice sul petto e spiegato che è stata sottoposta a un intervento per un problema di salute iniziato qualche mese fa e che non è ancora risolto.

L’autrice dei programmi Mediaset su Instagram accompagna la foto con questa didascalie: “Il 2018 non è stato decisamente il mio anno…Questa foto risale a qualche mese fa il giorno dopo una delicata operazione per un problema importante. Mi avete chiesto per mesi il motivo dei cerotti al collo e ho sempre preferito aspettare il mio tempo per potervene parlarne..sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita..nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo 1 giorno ero in piedi e sorridevo…sorridevo e sorrido alla vita..se dovessi scegliere una foto per il mio 2018 sceglierei sicuramente questa”.

La Mennoia negli auguri per il nuovo anno ha taggato per primi il compagno e Maria De Filippi: “Vicino a me i pochi INDISPENSABILI..domani finisce quest anno difficile e brinderò a me e alla mia Vita..vi auguro di prendetevi cura di voi e di chi amate.. il resto lasciatelo andare o lasciatelo agli infelici senza amore per se stessi..abbiate forza abbiate speranza non abbiate paura”.