ROMA – Raffaello Tonon è stato protagonista di uno dei momenti più commoventi del Grande Fratello Vip 2. In una scena andata in onda prima della finalissima di ieri sera, che ha visto trionfare Daniele Bossari, durante l’ultima cena all’interno della casa Tonon ha fatto una straziante dichiarazione di amicizia per Luca Onestini.

“Per una persona fatta come me – ha detto Tonon – delusa dalla vita, mai più credevo con le mie particolarità e spigolature del mio carattere di riaprirmi a quasi quarant’anni a certe emozioni come l’amicizia”. Quasi commosso, Tonon ha aggiunto: “Ho rivissuto il sapore e il gusto dell’amicizia, come quando si era bambini. Le poche vere amicizie che ho risalgono a quel tempo. Un gusto che non ricordavo più. Ho riscoperto il bello di avere la persona che sappia avere la chiave, che sacrifichi un po’ del suo tempo trovando la chiave per farti del bene”.