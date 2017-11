ROMA – Duro sfogo di Raffaello Tonon all’ormai inseparabile amico Luca Onestini: “Sono il frutto di persone che non sono state in grado di fare i genitori – ha detto piangendo – Stimo mia madre come donna, ma meno come mamma. Sono stato un figlio amato male, coccolato perché abbiamo sempre avuto un rapporto fisico. Ma sui fondamentali che c’è stata, non c’è. Sono cose che le ho detto anche di persona. Lei è una donna che ha un mondo interiore meraviglioso, altrimenti si sarebbe impiccata perché ha fatto tanti errori, non ne ha imbroccata una”.

È da questo rapporto complicato che si è formato il suo carattere: “Non sono stato un figlio sufficientemente supportato. Il risultato è quello che sono, amato ma amato male. Il punto non è che io abbia problemi con gli altri, ma con me stesso. Ho sorriso alla vita più di quanto la vita abbia sorriso a me”. Le parole più dure di Tonon sono però verso il padre: “Lui l’ho completamente rimosso dalla vita e sarà così per sempre. Mio papà è un pezzo di carne con gli occhi. Un falso terribile, è un uomo di apparenza. Se la gente lo conoscesse bene… Lui si è sposato con la bellissima donna che era mia madre, perché ‘la famiglia ci vuole’. Pensate che amasse mia madre? Ma va… Mia madre è molto più intelligente di lui e avendo me come perno della sua vita, l’ha lasciato dire. Non l’ha lasciato perché pensava che fosse meglio per me così. Siamo tutti figli di questa catena di schifo, nata da questo essere orrendo. Non è mai stato violento, anzi è stata lei più combattiva, mordace. A lei devo la mia cultura. Non si amano. Il primo che muore se ne lava le mani degli altri. Vivono ancora insieme ma hanno vite separate, ognuno nella propria camera”.

