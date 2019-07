ROMA – I palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva non sono ancora ufficiali, lo saranno solo martedì. Ma le indiscrezioni circolano da settimane. Come quello che dovrebbe portare Francesca Fialdini a prendere il posto di Cristina Parodi nella seconda parte della domenica pomeriggio di Rai 1.

La conduttrice de La Vita in Diretta, rivela Davide Maggio, dovrebbe essere ricollocata dalla direttrice Teresa De Santis alla domenica, in virtù della decisione di Mara Venier di non allungare Domenica In. I vertici Rai avevano infatti chiesto alla Venier di coprire tutto il pomeriggio festivo, dalle 14.00 alle 18.45, ma la conduttrice ha deciso di mantenere la chiusura alle 17.30. La Fialdini dunque ha ottenuto il posto che, nella scorsa stagione, apparteneva alla Parodi con la trasmissione La Prima Volta. Il nuovo programma che condurrà la Fialdini potrebbe chiamarsi, come riporta Il Secolo XIX, A Ruota Libera. (fonte DAVIDE MAGGIO)