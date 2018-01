ROMA – Polemica social in casa Rai Sport. Tutto è nato da un tweet del vicedirettore Marco Mazzocchi.

“Sono costretto ancora a rispondere ai molti tweet che mi arrivano su ciò che viene scritto da colleghi. I social danno licenza di scrivere ciò che si vuole. Ognuno se ne assume la responsabilità ed è giudicato per quanto scrive. Io non ho potere né desiderio di censurare nessuno. Sarò più chiaro. Non è nei poteri di un ViceDirettore (io) censura o sanzione di un collega per l’uso privato che fa di Twitter. Chiaro che sui contenuti che mi avete girato mi dissocio pubblicamente. E specifico che non rappresenta la linea di Rai Sport”.

Parole che sembrano riferirsi al collega Enrico Varriale, reo di aver definito Calvarese ‘scandaloso‘ dopo la direzione di Cagliari-Juventus. La replica di quest’ultimo non si è fatta però attendere: “Io so che la linea della Rai è raccontare sempre la verità. Che è più forte di tutto e tutti”.