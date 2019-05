ROMA – Via Fabio Fazio, arriva Fiorello in Rai. A svelare i dettagli di una trattativa top secret in corso è Marco Antonellis su Dagospia. Stando alle ultime indiscrezioni, il confronto tra l’ad Fabrizio Salini e Fiorello sarebbe a buon punto.

Il sito di Roberto D’Agostino rivela che in cantiere c’è un progetto multimediale che si giocherà su tre fronti: una trasmissione radiofonica, una pillola su RaiPlay e un programma tv. Antonellis precisa che non si tratta quindi della stessa iniziativa spalmata su più mezzi, come riportato da altri organi di stampa, ma di tre differenti prodotti editoriali.

Nel dettaglio su RaiPlay, l’ipotesi è di affidare allo showman siciliano una striscia quotidiana di due minuti, dal lunedì al venerdì. In Radio invece la proposta è di una puntata a settimana. Ma il vero colpo, sarebbe quello della trasmissione televisiva. A Fiorello l’ad Salini vorrebbe affidare proprio il lunedì sera, cioè lo spazio lasciato vacante da Fabio Fazio dopo il taglio del suo spin off.

Nessuno spiffero invece sui termini economici dell’accordo. Dagospia si limita a far sapere che “chi ha avuto modo di visionare il dossier parla di cifre decisamente importanti”. (Fonte: Dagospia)