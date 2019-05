ROMA – “E’ partita la ‘sciabbarabba’. Grazie a tutti i giornali che si sono interessati a me. Di tutto questo devo ringraziare Repubblica. Io sono venuto alla festa di Repubblica all’Auditorium. Ho fatto trenta minuti di spettacolo gratis… vorrei ricordare. Se Repubblica non avesse scritto ‘interrotte le trattative’ e io per il gusto di smentire non le avessi riprese, tutto questo non ci sarebbe”.

Fiorello, con un nuovo video pubblicato su Instagram, torna a polemizzare con Repubblica parlando degli articoli di giornale usciti questa mattina in merito al suo progetto per RaiPlay.

Già ieri Fiorello, infatti, aveva attaccato il quotidiano dopo le indiscrezioni pubblicate in queste giorni sui compensi e sulla trattativa per un possibile ritorno dello showman in “Rai”:

“Ovviamente l’unica che non parla di tutto questo è Repubblica – dice Fiorello -. Ieri ha lanciato il sasso ma oggi non ne parla. Già immagino la riunione di redazione in cui dicono: mi raccomando, non scrivete più o se scrivete, scrivetene male. E’ un classico… Comunque non c’era nessuna polemica da parte mia, solo il gusto della precisazione di fronte a cose non vere: come l’incazzatura da parte mia o la trattativa interrotta. Non c’era nessuna trattativa, quelle si fanno per i sequestri”.

“L’idea del progetto per la Rai – spiega Fiorello – è di fare qualcosa per RaiPlay, perché in questo momento chi la guarda? Solo Salini… I contenuti saranno le esperienze degli ultimi anni tutte insieme. Quindi leggerò giornali, farò interviste. E’ il vero varietà. Abbiamo già scelto la location ma non posso dirvela. Lasciate stare i guadagni e concentratevi sul prodotto che consenta di rilanciare la piattaforma. Sono una specie di testimonial di RaiPlay”. Fonte: Instagram.