Rai, gaffe Mondiali: Qatar diventa Quatar. E per Paola Ferrari partita secca è andata e ritorno…

Qatar che diventa Quatar, e partita secca per spiegare una doppia sfida. Sono le gaffe della Rai nel post partita di Irlanda del Nord-Italia che stanno facendo il giro dei social.

Rai, le gaffe sul Qatar e i playoff

Scrivere Qatar in modo sbagliato può errore un errore di battitura, ma c’è di più. Ovvero il commento di Paola Ferrari per spiegare lo svolgimento dei playoff. La conduttrice Rai, parlando di come funzioneranno gli spareggi a cui parteciperà l’Italia, ha evidenziato di come la partita secca sia una doppia sfida (andata e ritorno) e non una semplice sfida di 90 minuti. Inoltre a far sorridere i milioni di telespettatori è stata anche una gaffe in diretta di Alberto Rimedio, il telecronista che ha raccontato il match insieme a Lele Adani.

Alberto Rimedio e quel soprannome per Donnarumma

Donnarumma è diventato per un istante “Dollarumma”, il nomignolo dispregiativo che i tifosi del Milan hanno affibiato al loro ex portiere, colpevole di aver rifiutato la proposta di rinnovo fatta dai rossoneri per via delle sue esose richieste economiche che lo hanno portato a vestire la maglia del Psg.