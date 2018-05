ROMA – Marco Liorni è fuori dalla Rai? Dopo aver pesto il posto a La Vita in diretta, che sarà presto da Tiberio Timperi, per il conduttore sarebbe saltato anche Reazione a catena.

Secondo il Corriere della Sera, negli ultimi giorni il suo nome era stato più volte in pole position per la conduzione del quiz che andrà in onda su Rai 1 e Liorni era stato rassicurato: “Sei perfetto per questo ruolo, non ti preoccupare”.

Qualcosa però ha frenato l’ascesa di Liorni, tanto che il nome più probabile per il quiz sembra essere quello di Gabriele Corsi del Trio Medusa.

Nonostante Liorni sia da 7 anni alla Rai, ha già collezionato 3600 ore di tv ed è sfida con Franco Di Mare, volto storico della Rai. Bisogna capire quale sarà il ruolo di Liorni nella prossima stagione.