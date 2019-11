ROMA – “Marcello Giannotti, direttore della comunicazione Rai, deve dimettersi”. Lo chiede il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri che in una nota fa sapere che non presenterà “interrogazioni in Commissione di Vigilanza sul caso Giannotti, che risulta aver affidato, senza gare, degli incarichi di ufficio stampa ad una società esterna alla Rai, la Mn Italia, presso la quale in precedenza lavorava”.

“Non farò interrogazioni – spiega Gasparri – perché chiedo direttamente le dimissioni di Giannotti, prima ancora che l’amministratore delegato Salini venga in audizione martedì presso la Commissione di Vigilanza. Questo caso gravissimo deve essere chiarito prima, per evitare che la discussione seria che dobbiamo fare sulla mancanza di pluralismo in Rai, sulle aggressioni all’interno del Tg1 che non sono state chiarite dall’azienda, su tutta una serie di problemi connessi al piano di riorganizzazione della Rai, non vengano oscurate da un fatto grave ma certamente minore”.

“Sono certo – conclude – che in giornata Marcello Giannotti si dimetterà, anche per non mettere in difficoltà l’amministratore delegato Salini e non condizionare un’audizione che di ben per altro deve parlare”. Quindi l’ultimatum: “Attendiamo fino a questa sera alle 20 la lieta notizia, altrimenti sarà guerra”.