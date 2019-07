ROMA – Secondo Dagospia, Elisabetta Gregoraci sta per ottenere la guida di una striscia quotidiana in Rai, il cui inizio è previsto ad ottobre. L’ex moglie di Flavio Briatore è lanciatissima dopo aver condotto Made in Sud e Battiti Live e, secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino “pare che la Rai si sia accaparrata la conduttrice per una striscia giornaliera, che partirà ad ottobre, durerà per tutta la stagione ed è stata sponsorizzata fortemente da RAI pubblicità, che crede fortemente nel personaggio. E allora vedremo tutta la settimana Elisabetta a Milano. Mediaset non credeva a questa ipotesi e cerca un recupero ormai impossibile”. (fonte DAGOSPIA)