Rai, sciopero fa saltare la programmazione: quali programmi andranno in onda e quali no (foto Ansa)

“A causa di un’agitazione sindacale, la programmazione della giornata potrebbe subire variazioni” si legge in alcuni cartelli che vengono mandati in onda a ripetizione sui canali Rai. A causa di uno sciopero, infatti, oggi, lunedì 13 settembre, alcuni programmi Rai sono già saltati o salteranno nel corso della giornata.

I primi programmi a saltare sono stati Uno Mattina su Rai Uno, le varie edizioni dei telegiornali e Agorà su Rai Tre. E’ più o meno chiaro quindi che tutta la programmazione durante la giornata subirà ritardi, modifiche o cancellazioni.

Quali programmi andranno in onda e quali no

Da capire quindi cosa andrà in onda o cosa no. A rischio ci sono diversi format: Storie Italiane con Eleonora Daniele, E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici, Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, I Fatti Vostri con Salvo Sottile e Anna Falchi e anche il debutto de La Vita in Diretta con Alberto Matano. Secondo le ultime indiscrezioni il programma della Clerici, E’ sempre mezzogiorno e Ore 13, condotto dal giornalista Milo Infante, dovrebbero andare in onda regolarmente.

Comunque per ora è tutto abbastanza incerto e confuso.

Lo sciopero

Lo sciopero dei dipendenti Rai era stato indetto quest’estate con la richiesta di un ammodernamento della Produzione Radio e Tv, la riduzione degli appalti esterni a favore delle professionalità interne, garanzie per le sedi Regionali, in difficoltà, una concreta politica di riduzione di costi e sprechi. L’astensione dal lavoro arriva dopo una protesta che è iniziata il 28 giugno ed è andata avanti fino al 28 luglio.